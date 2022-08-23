Bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, İZSU'ya bağlı Muradiye tesisinden akan atık suyun tarlalara ve Gediz Nehri'ne deşarj edildiği görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Gediz Nehri ile ilgili 'Kirletiliyorlar", "Suç duyurusunda bulunacağız" söylemlerinin de hatırlatılatıldığı görüntülere, AK Parti İzmir kanadı sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir'den Tunç Soyer'e pis su tepkisi | Video

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin paylaşım yaptığı videoya atıfta bulunarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, şunları dile getirdi, "CHP belediyeciliği hangi konuda ses yükseltiyorsa o hususta kendi suçunu bastırıp hedef şaşırtmak için bunu yapıyordur.İzmir'in havasını, suyunu ve toprağını zehirleyen; sizin ihmalkar ve iş bilmez yönetim anlayışınız Tunç Soyer"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeler yer verdi; "Hemşerilerimiz kör ve dilsiz değil! Tarlasını ve Gediz'i zehirleyenin de doğayı ve körfezi katledenin de kim olduğunu iyi biliyor! Hadi Bakalım; kendiniz için de suç duyurusunda bulunun şimdi!"