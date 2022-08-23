Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu'dan ailesi ve şirketiyle ilgili sert tepki: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre
Giriş Tarihi: 23.8.2022 22:21 Son Güncelleme: 23.8.2022 22:53

Bakan Soylu'dan ailesi ve şirketiyle ilgili sert tepki: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre

DHA
Bakan Soylu’dan ailesi ve şirketiyle ilgili sert tepki: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara ilişkin, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre" dedi.

Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum." ifadelerini kullandı.

"BİLDİĞİNİZİ SÖYLEMEZSENİZ NAMERTSİNİZ"

"Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak" diyen Soylu sözlerini şöyle tamamaladı: "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"

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Bakan Soylu'dan ailesi ve şirketiyle ilgili sert tepki: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre
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