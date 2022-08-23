Bakan Soylu’dan ailesi ve şirketiyle ilgili sert tepki: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre

Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum." ifadelerini kullandı.
"BİLDİĞİNİZİ SÖYLEMEZSENİZ NAMERTSİNİZ"
"Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak" diyen Soylu sözlerini şöyle tamamaladı: "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"
Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022
Dokunulmazlığı yok
Şirkette ben de yokum
Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.
Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.
Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
Herkesi kendi şerefinizde sanmayın https://t.co/E4a3vuBZfC