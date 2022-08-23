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Giriş Tarihi: 24.8.2022 00:42 Son Güncelleme: 24.8.2022 00:43

Bakan Soylu'dan valileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez!

Bakan Soylu’dan valileri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun valileri tehdit eden açıklamalarına sert yanıt verdi. Bakan Soylu, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş... Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun valilere yönelik tehditkar açıklamalarına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert yanıt geldi. Bakan Soylu, "Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜSTAH SÖZLER

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" gibi küstah ifadeler kullandı.

BAKAN SOYLU: VALİLERİ İMAMOĞLU İLE KARIŞTIRDIN GALİBA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!)Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba." dedi.

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Bakan Soylu'dan valileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez!
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