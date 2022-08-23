Bakan Soylu’dan valileri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun valilere yönelik tehditkar açıklamalarına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert yanıt geldi. Bakan Soylu, "Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜSTAH SÖZLER
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" gibi küstah ifadeler kullandı.
BAKAN SOYLU: VALİLERİ İMAMOĞLU İLE KARIŞTIRDIN GALİBA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!)Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba." dedi.
SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022
Çok korkmuşlar(!)
Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez
Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez.
Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba.