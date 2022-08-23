Bakan Soylu’dan valileri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez!

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜSTAH SÖZLER

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" gibi küstah ifadeler kullandı.