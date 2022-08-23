Bakanlık, SABAH’ın haberi sonrası Almanya’da evlatlık verilen Türk ailenin bebeği için harekete geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bebeğin koruyucu aileye verilmesi nedeniyle yaşanan sorunla ilgili olarak sürecin en başından itibaren takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yıllardır üzerinde çalıştığımız ve yaygınlaştırılması için de Alman mercileriyle irtibatta olduğumuz Aile Ataşeliğimiz aracılığıyla, yetkili kurumlarla ilk andan itibaren temas halindeyiz.
KORUYUCU TÜRK AİLE ÖNERİSİ
Bu süreçte, ailesinden alınan bebeğimiz için iki gönüllü koruyucu Türk aile önerisinde bulunduk. Talebimizle ilgili olarak sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Yurt dışındaki her Türk vatandaşının kendi kültürüne ve ahlaki değerlerine uygun şekilde yaşama tercihlerinin dikkate alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği haklara uygun olarak çocukların korunması için her türlü çalışmayı titizlikle gerçekleştirmeye devam edileceği vurgulandı.
"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dünya'nın dört bir yanındaki soydaşlarımızın kendi kültür ve ahlâkî değerlerimize uygun olarak yaşama tercihlerinin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bakanlık olarak sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
SABAH GÜNDEME GETİRDİ
Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık (30), oğlu Emir'in Aachen Gençlik Dairesi tarafından alınıp Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verildiğini söylemişti. Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlum Emir'in eşcinsel çifte verilmesi üzerine Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söylerek kovmaktan beter ettiler. Emir'i bana ayda sadece bir kez gösteriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
"KİMLİĞİNİ KORUYAMAZ"
Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi. Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.