HSK’dan o iddialara yalanlama: İtibar edilmemelidir





Açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, Hakimler ve Savcılar Kurulunca disiplin soruşturması yapılan, hatta ihraç kararları verilen kimi yargı mensupları hakkında, "bu şahıslar yargısal görevlerine devam ediyor" algısı oluşturacak şekilde bir takım iddialarda bulunulduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu isimler hakkında bilgiler paylaşılan açıklamada, "Cumhuriyet savcısı Lütfi (Karabacak) Kara hakkında ilgili iddialar nedeniyle 5 Mart 2019'da Kurulumuzca soruşturma izni verilmiş, söz konusu kişi 10 Aralık 2019'da meslekten çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş hakkında da ilgili iddialar nedeniyle 22 Ekim 2021'de soruşturma izni verilmiş, bu kişi 18 Ağustos 2022'de meslekten çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz ile ilgili iddialar nedeniyle ise, 7 Şubat 2022'de soruşturma izni verilmiştir. İlgili, 8 Şubat 2022'de tedbiren görevden uzaklaştırılmış, sonrasında adli mercilerce tutuklanmış olup, hakkındaki adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir" denildi.