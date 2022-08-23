HSK’dan o iddialara yalanlama: İtibar edilmemelidir

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bazı medya organlarında HSK tarafından disiplin soruşturması yapılan, hatta ihraç kararları verilen kimi yargı mensupları hakkında, "Bu şahıslar yargısal görevlerine devam ediyor" iddialarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, Hakimler ve Savcılar Kurulunca disiplin soruşturması yapılan, hatta ihraç kararları verilen kimi yargı mensupları hakkında, "bu şahıslar yargısal görevlerine devam ediyor" algısı oluşturacak şekilde bir takım iddialarda bulunulduğuna dikkat çekildi.
Söz konusu isimler hakkında bilgiler paylaşılan açıklamada, "Cumhuriyet savcısı Lütfi (Karabacak) Kara hakkında ilgili iddialar nedeniyle 5 Mart 2019'da Kurulumuzca soruşturma izni verilmiş, söz konusu kişi 10 Aralık 2019'da meslekten çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş hakkında da ilgili iddialar nedeniyle 22 Ekim 2021'de soruşturma izni verilmiş, bu kişi 18 Ağustos 2022'de meslekten çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcısı Davut Yılmaz ile ilgili iddialar nedeniyle ise, 7 Şubat 2022'de soruşturma izni verilmiştir. İlgili, 8 Şubat 2022'de tedbiren görevden uzaklaştırılmış, sonrasında adli mercilerce tutuklanmış olup, hakkındaki adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir" denildi.
Yargı mensupları ile ilgili iddiaların HSK tarafından hassasiyetle takip edildiğine vurgu yapılan açıklamada, durumun görev ve yetkiler çerçevesinde ele alınarak süratle gerekli işlemler yapıldığından bahsedildi.
Açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı algısı oluşturulması yargının itibarını ve yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlar olup, itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklamada ismi geçen eski savcı Lütfi Karabacak, rüşvet aldığı gerekçesiyle meslekten çıkarılmış ve yargılanmıştı. Davut Yılmaz ise, İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışmıştı. Osman Yarbaş'ın ise, uyuşturucu şebekesi liderliği ile FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.