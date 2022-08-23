Haberler Gündem Haberleri İsmail Çataklı'dan Eskişehir'deki görüntüler üzerinden provokatif paylaşım yapanlara tepki
Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:26 Son Güncelleme: 23.8.2022 16:32

İsmail Çataklı'dan Eskişehir'deki görüntüler üzerinden provokatif paylaşım yapanlara tepki

İsmail Çataklı’dan Eskişehir’deki görüntüler üzerinden provokatif paylaşım yapanlara tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla sokakta gezdiklerine dair görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntüde yer alan gençlerin bir film setinin Türk çalışanları olduğunu ve ellerindeki kılıçların tahta olduğunu belirterek, provokatif paylaşımlara tepki gösterdi.

Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz"

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İsmail Çataklı'dan Eskişehir'deki görüntüler üzerinden provokatif paylaşım yapanlara tepki
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