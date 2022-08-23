CHP’li Menderes Belediyesi’nde koltuk kavgası bitmiyor

ÖNCE KADIN KOLLARI, SONRA İLÇE YÖNETİMİNE GİRDİ

Henüz 34 yaşında olduğu öğrenilen, partiye eşiyle birlikte yeni katıldığı belirtilen Sezen Şen'in bir süre Kadın Kolları'nda görev yaptıktan sonra, Ahmet İşler'in başkanlığa getirildiği olağanüstü genel kurulda yönetime dahil olduğu öne sürüldü. Sezen Şen'in eşi Halil Şen, Meclis üyeliğinin yanı sıra Menderes Belediyesine bağlı Cumaovası A.Ş.'de Başkan yardımcısı olarak da çalışıyor. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın, Fatih Kırbıyık adını öne sürmeyi düşündüğü, ancak kendi mahallesinden birini başkan yapmaya çalışıyor diye konuşulmasından çekindiği ve Mustafa Kayalar ile ters düşmemek için herhangi bir irade ortaya koymadığı da iddialar arasında.