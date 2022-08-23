CHP’li Menderes Belediyesi’nde koltuk kavgası bitmiyor

İzmir'in Menderes İlçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ile başlayan kargaşa ilçe başkanı Ahmet İşler'in istifası ile yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz günlerde ilçe meydanında CHP'li Tekin Uslu ile belediye meclis üyesi Halil Şen'in yumruklu kavgasına neden olan gerginlik sonrası şimdi de ilçe örgütünde İşler'den boşalan koltuğa kim oturacak kavgası patlak verdi.
KAYALAR'IN ŞEN ISRARI SIKINTI YARATTI
Edinilen bilgiye göre rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiası ile görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İşler'den boşalan koltuk için ilçe yönetim kurulu üyesi Sezen Şen'i önerse de sızan bilgiye göre yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü Şen'in ilçe başkanlığına sıcak bakmadı. Tüm bunlara rağmen Kayalar'ın Şen isminde ısrarcı olması ilçe örgütünde rahatsızlık yarattı. Şen'in geçtiğimiz günlerde adı ilçe meydanında yumruklu kavgaya karışan CHP'li Meclis Üyesi Halil Şen'in eşi olduğu öğrenildi.
ÖNCE KADIN KOLLARI, SONRA İLÇE YÖNETİMİNE GİRDİ
Henüz 34 yaşında olduğu öğrenilen, partiye eşiyle birlikte yeni katıldığı belirtilen Sezen Şen'in bir süre Kadın Kolları'nda görev yaptıktan sonra, Ahmet İşler'in başkanlığa getirildiği olağanüstü genel kurulda yönetime dahil olduğu öne sürüldü. Sezen Şen'in eşi Halil Şen, Meclis üyeliğinin yanı sıra Menderes Belediyesine bağlı Cumaovası A.Ş.'de Başkan yardımcısı olarak da çalışıyor. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın, Fatih Kırbıyık adını öne sürmeyi düşündüğü, ancak kendi mahallesinden birini başkan yapmaya çalışıyor diye konuşulmasından çekindiği ve Mustafa Kayalar ile ters düşmemek için herhangi bir irade ortaya koymadığı da iddialar arasında.