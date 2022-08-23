Prof. Dr. Sancar’dan beyin kanseri tedavisiyle ilgili önemli keşif: Önce fareler üzerinde denenecek

"BULUŞ ÖNCE FARELER ÜZERİNDE SONRA GÖNÜLLÜ HASTALARDA DENENECEK"

Tam açılımı "5-ethynyl-2-deoxyuridine" olan EdU'nun normal DNA'da bulunan timin sentetik bir şekli olduğu bilgisini veren Sancar, diğer moleküllerle aralarındaki farkın çok az olduğunu, DNA'nın da bu farkı göremeyerek EdU'yu içine aldığını belirtti.

Sancar, buluşla ilgili gelinen noktadan sonraki süreç için de şunları kaydetti: "Böyle bir duruma gelince, takip edilecek yol, önce farelerde denersiniz, farelerde olumlu sonuç alırsanız gönüllü insanlara geçersiniz. Biz fare deneyi yapan beyin kanseri bir profesör ile anlaştık, onunla kasım veya aralık ayında birlikte fare deneylerine başlayacağız. Eğer farelerdeki beyin tümörünü öldürebilirsek sonra insanlara geçeceğiz."

Fare deneylerinin bitmesinin 2 yıl alabileceğini belirten Sancar, bu araştırmaların genellikle uzun ve pahalı olduğunu ve çoğu zaman da sonuç vermeyebileceğine işaret etti. Sancar, şu aşamada bu buluşun insan tedavisinde başarı oranının yüzde 3 olarak gördüğünü kaydederek, kanser hastalarına da "Mesajım şu, iyimser olun, şimdiki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışın." diye seslendi.