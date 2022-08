Şimdi güçlü Türkiye’yi hızla inşa etme vakti

aşkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık yaptı. Külliye'de 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:(Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları) Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.(Rusya-Ukrayna savaşı) Amacımız, inşallah uzak olmayan bir tarihte, Sayın Putin'le Sayın Zelenski'yi de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır.Bugüne kadar 650 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'deki konut altyapısının üçte ikisine yakınını yeniledik. Bugüne kadar 184 milyar dolara yakın yatırımla, Türkiye'nin ulaşım altyapısını, kendisinin ve bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirdik. Bugüne kadar 250 milyar dolarlık yatırımla Türkiye yollarında dolaşan taşıtları yeniledik, çoğalttık. Türkiye'nin kurulu enerji gücünü de bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde yatırımla hedeflerimize uygun seviyeye çıkarttık. Bugüne kadar sanayicilerimiz, 1.5 trilyon dolarlık yatırımla makine ve ekipman altyapılarını yenilediler ve güçlendirdiler. Diğer alanlarla birlikte toplamda 3.5 trilyon dolarlık yatırımla her alanda ülkemizi bugünlere hazırladık.Şimdi bu emeklerin, bu çabaların, bu fedakârlıkların, bu gayretlerin neticesini alma vaktidir. Şimdi tüm unsurlarıyla büyük, güçlü, müreffeh, özgür Türkiye'yi hızla inşa etme vaktidir. Bizden sonraki nesle bırakacağımız en büyük miras olan 2053 vizyonumuzu şekillendirme vaktidir.Türkiye'nin yeniden yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bizim ekonomi modelimizde yatırım yapan kazanacak, çalışan, ticaret yapan kazanacak.Büyümeden, istihdam ve ihracata, bütçe gerçekleşmelerinden küresel ticaretten aldığımız paya kadar tüm rakamlar ekonomi programımızın öngörülerine uygundur.Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek, dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.Türkiye, son 20 yılda, kazandırılan güçlü altyapının üzerinde hem asırlara sari kayıplarını telafi etme hem de hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir dönemeçten geçiyor.Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan bu programın teorik arka planının ve uygulamadaki mantığının anlaşılması vakit alıyor. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için bu tür tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik.Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Gelişmiş ülkelerdeki bizden daha derin farklar içeren politika faizleri ile enflasyon oranları arasındaki ilişkiye hiç bakmayıp, Türkiye'deki durumu felaket tellalı edasıyla anlatanların niyetleri başkadır.Bugünkü ekonomi programımızı 10, 15, 20 yıl, belki bu cesaret ve kararlılıkla uygulayamayabilirdik. Çünkü o dönemlerde siyasi ve askeri gücümüz gibi ekonomik altyapımız da henüz böyle bir politikayı destekleyecek seviyede değildi ama bugün Türkiye, her alanda bir başka ligin, bir başka dünyanın oyuncusudur.Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Otomobil piyasasındaki oyunları bozacak bazı tedbirleri aldık.Gençlerimizin umutlarını güçlendirecek her adımı atıyoruz. Öğrencilerimizin stajlarını İnsan Kaynakları Ofisimiz bünyesinde kurduğumuz Ulusal Staj Programları ile objektif kriterle gerçekleştirebilmesini sağladık.12 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılına hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilerin masalarında ücretsiz hazır edeceğiz.Milli Eğitim Bakanlığı, tüm temizlik, kırtasiye küçük onarım ve atölye gibi ihtiyaçlarına yönelik bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla göreve başlayacak.SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti: "Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."Başkan Erdoğan, öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sınavlarıyla ilgili CHP'nin boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Öğretmen Meslek Kanunu ile uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Yüksek lisans ve doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaflar. Diğer öğretmenlerimize 'sınavı boykot çağrısı' yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz" dedi.Yabancı basına, Türkiye'yi ve Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerini şikayet edenlere acıyoruz.Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Bunu da başkaları gibi sivil-terörist ayrımı gözetmeden toptan imha yerine, adeta bir kuyumcu titizliğiyle, kılı kırk yaran bir hassasiyetle yürütüyoruz. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, istihbaratçımız, güvenlik korucumuz tam bir koordinasyon içinde hareket ederek, terör örgütlerine nefes aldırmıyor.Öyle ki bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda, artık vatandaşlarımız terör tehdidinin korkusunu hissetmeden, aileleriyle piknik yapmanın huzurunu yaşıyor. Teröristlerin saldırılarından dolayı yatırım alamayan bölgelerimiz, bugün turizmden sanayiye her alanda zirveleri zorluyor, ihracatta, istihdamda rekorlar kırıyor.Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk, 41 bin insanın hayatını biz kurtardık.Sahil Güvenlik teşkilatımız tarafından yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma teşkilatımız da sınır bölgelerimiz başta olmak üzere, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.