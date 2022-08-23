Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Erken seçim söz konusu değil"

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi.
"ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL"
"Partideki bütün birimlerin görüşleri ortaya koyuldu. Teşkilatların çalışması değerlendirildi. 2023 seçim beyannamesine yapacağımız katkı beyanname ile birlikte manifesto ortaya koymuştuk bu çalışmalar değerlendirildi.
Seçimler zamanında yapılacak. Seçim takviminde bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil.