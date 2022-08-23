Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Erken seçim söz konusu değil"

"REJİMİN AYNI TUTUMU DEVAM ETTİRMESİ KİMSE KABUL EDİLEMEZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu hep söyledik. Rejimin aynı tutumu devam ettirmesi kimse kabul edilemez. Uygulanabilir anayasal bir sürecin olması gerek."

Ayrıntılar geliyor...