Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Erken seçim söz konusu değil"
Giriş Tarihi: 23.8.2022 17:03 Son Güncelleme: 23.8.2022 17:24

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Erken seçim söz konusu değil"

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! Erken seçim söz konusu değil

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda partideki bütün birimlerin görüşlerinin ortaya koyulduğunu, teşkilatların çalışmasının değerlendirildiğini dile getiren Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil." dedi.

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi.

"ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Partideki bütün birimlerin görüşleri ortaya koyuldu. Teşkilatların çalışması değerlendirildi. 2023 seçim beyannamesine yapacağımız katkı beyanname ile birlikte manifesto ortaya koymuştuk bu çalışmalar değerlendirildi.

Seçimler zamanında yapılacak. Seçim takviminde bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil.

"REJİMİN AYNI TUTUMU DEVAM ETTİRMESİ KİMSE KABUL EDİLEMEZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu hep söyledik. Rejimin aynı tutumu devam ettirmesi kimse kabul edilemez. Uygulanabilir anayasal bir sürecin olması gerek."

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Erken seçim söz konusu değil"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA