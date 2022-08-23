Tunç Soyer ulaşım zammına yasal kılıf arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis gündemine gelen "Ulaşım zammı" önergesi, mecliste AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önerge görüşülürken AK Parti grubu önergenin hukuki dayanağı olmadığını belirtip zam yapma yetkisinin belediye meclisinde değil encümende olduğunu öne sürse de CHP Grubu uyarılara kulak asmadı.

Zamlı tarife geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde kabul edildi. İzmirliler zammın ne zaman uygulamaya konulacağını merak ederken, Büyükşehir'de konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; UKOME'den reddedilen ancak mecliste kabul edilen zamma ilişkin, belediye bürokratları yeni bir çalışma başlattı.

Taksiciler ve dolmuşçuların da artan enflasyon oranları ve akaryakıt zamları nedeniyle tarifelerde zam talebi olması gerekçesiyle, Büyükşehir'de başlatılan çalışma kapsamında taksi, dolmuş ve ESHOT ulaşım zamları tek maddenin içinde toplanarak UKOME'ye sunulacak. UKOME ilgili öneriyi kabul ederse İzmir'de hem kamusal hem de özel toplu taşımaya zam gelmiş olacak.

HUKUKA AYKIRI İDDİASI

Öte yandan bazı hukukçuların, özel toplu taşıma tarifeleri ile ESHOT gibi kamusal kurumların uygulayacağı tarifelerin aynı madde içinde UKOME'ye sunulamayacağını, bunun kanunlara aykırı olduğunu savunduğu belirtildi.

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