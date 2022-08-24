4 ile eş zamanlı FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünbe bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Örgüte üye oldukları ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler Ankara, Erzincan ve Osmaniye ile Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.