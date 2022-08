Aziz Sancar’ın beyin kanseri çalışması umut veriyor

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, EdU adlı molekülün beyin kanseri tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti. Sancar, ABD'nin saygın bilim dergilerinden Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) acil yayımlanan makalesindeki buluşuyla ilgili konuştu. EdU molekülünün 2008'den beri moleküler biyolojide en fazla kullanılan kimyasal maddelerden biri olduğunu belirten Sancar, "Bana Nobeli kazandıran DNA onarım mekanizmasını çözmek için 10 yıl çalıştım, basit bir şey bulmak için. Bu çalışmayı ise ocak ayında başlattık, şubatta anormal bir şey olduğunu, bunun hücreyi öldürdüğünü fark ettik" diye konuştu. EdU molekülünün kolayca beyne girdiğini, kanser hücresini öldürdüğü kaydeden Sancar, "Kasım veya aralık ayında fare deneylerine başlayacağız, eğer farelerdeki beyin tümörünü öldürebilirsek sonra insanlara geçeceğiz" dedi. AA