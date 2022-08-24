Bakan Karaismailoğlu: Türkiye dünyada sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi

Kırşehir Valiliğini ziyaret ederek Vali Hüdayar Mete Buhara'dan ketteki çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir Huzurevine geçerek burada kalanlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanlığında partililere hitap eden Karaismailoğlu, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin başkenti olan bu kadim şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının 20 yılda büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Geçmişe baktığımızda, 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırmış Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kadroları görürsünüz. 20 yıl önce son derece yetersiz altyapısı olan, ekonomik sıkıntılarda yüzen bir Türkiye vardı. Dünyada dikkate alınmayan bir Türkiye vardı. Bugüne geldiğimizde hayal edilemeyen birçok iş bir bir bitirildi. Bundan sonra daha da iyilerini yapacağız." dedi.

Son 20 yılda planlanandan daha fazla hizmet ürettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2002 yılında AK Parti'nin ilk hükümet döneminde 15 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol planı anlatıldığında gülmüşlerdi, 'Hayal satıyorsunuz.' demişlerdi. Ama bugüne geldiğimizde tam 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yol ağıyla Türkiye'nin dört bir yanını donattık. Bu yollar sayesinde yılda tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bu güvenli, konforlu yollar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlıyoruz. Bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağladık. Bunun karşılığı yılda 9 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli güvenli yollar sayesinde."

"DÜNYADA BÖYLE GÜVENLİ, KONFORLU YOLLAR YOK"

Ankara-Niğde Otoyolu'na değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güvenli otoyollarından bir tanesi. Dünyada böyle güvenli, konforlu yollar yok. Amerika'da, Avrupa'da böyle yolları yeniden nasıl yapabiliriz diye daha planlamasıyla uğraşıyorlar. Kelle koltukta gittiğimiz yollarda artık keyif yapıyoruz. Bu yollar sayesinde mesafeler kısaldı, yakıt kayıpları ortadan kalktı. Yollarda geçirdiğimiz vakitleri artık sevdiklerimizle geçiriyoruz. Bu yolların değeri, kıymeti gelecek yıllarda daha da iyi anlaşılacak. Yaptığımız işlerin arkasındayız, daha da yapmaya devam edeceğiz. Bugün Ankara-Niğde Otoyolu sayesinde Kapıkule'den giren bir gurbetçi vatandaşımız, Şanlıurfa'ya kadar, bölünmüş, kaliteli, konforlu otoyollarda seyahatini tamamlayabiliyor."

AK Parti hükümetlerine 20 yılda çok engeller çıkarıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Kolay olmadı bunlar. Tam 20 yıl önümüze taş koydular, duvarlar çektiler, engellediler. Bunların sonucunda bunların hepsi oldu. Bir de bu engellemelerin olmadığını bir düşünseniz, daha neler olacaktı. Hamdolsun çok ümidimiz var, 2023 sonrasında çok çok daha fazlasını yapacağız. 250 milyar dolara çıkacak olan bu yıl itibarıyla ticari hacmimiz, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamız, bütün bunlar vatanını milletini seven kadroların yaptığı işler sonucunda oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN, İTİBAR EDİLEN ÜLKE HALİNE GELDİ"

Karaismailoğlu, AK kadrolar olarak vatandaşa, millete bir borçları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hayırlı evlat olma borcumuz var. Yaşam felsefemiz ve gayemiz de bu. Allah fırsat verdi, biz de milletimize hizmet etmek için en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Bunu dünya biliyor zaten. Dünyada nerede bir kriz ve savaş varsa, bu konuda Türkiye'nin görüşü nedir, hemen bize gözlerini dikiyorlar. Biliyorsunuz geçen günlerde tahıl koridoru konusunda Cumhurbaşkanımız devreye girdi, tahıl krizini ortadan kaldırdı. Aynı şekilde Putin ile Zelenskiy ile aynı anda birebir görüşen tek lider var dünyada. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu savaş bitecekse onu da bitirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız olacak elhamdülillah. Türkiye bugünlere geldi. Dünyada sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi. Bunları devam ettireceğiz, o yüzden sorumluluğumuz çok fazla."

AK Parti bu hizmetleri yaparken muhalefet partilerin masa etrafında oturup kalktığını anlatan Karaismailoğlu, "Çünkü onların vatan millet diye bir dertleri yok. Onlar sadece kendi geleceklerini planlıyor. Kim cumhurbaşkanı olacakmış, hala cumhurbaşkanı arıyorlar ortalıkta. Bulabileceklerini de zannetmiyorum. Masanın altında da başka birileri var. Onlarla da istişare ediyorlar ama bundan bir şey çıkmaz. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O yüzden vatandaşımız, milletimiz onlara fırsat vermeyecektir. Onlar aday arayadursunlar ama bizim adayımız belli, milletin kalbinde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Karaismailoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaparak MHP İl Başkanlığına geçti, Başkan Arif Kılıç ve partililerle görüştü.

Programlara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal ve partililer de eşlik etti.