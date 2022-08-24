Bakan Nebati’den, Kılıçdaroğlu’nun algı operasyonlarına sert yanıt: Piyasa manipülatörü benzetmesi!

Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'ACELEYLE YAPIYORSUNUZ'

"Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz."

'BİZ LAFLA DEĞİL İCRAATLARIMIZLA KONUŞUYORUZ'

Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi? Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz."

Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"