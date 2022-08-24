Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki anne ocağında şehidin ailesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak telefonu anne Gülsen Koç'a verdi.

Başkan Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü | Video

"RABBİM SABIRLARINIZI ARTIRSIN"

Başkan Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit annesine, "Başımız sağolsun, Rabbim rahmet eylesin. Şehitlerimiz Peygamber Efendimize (sav) komşu. Ayeti Kerimede Rabbimiz, "Allah yolunda öldürülenlere sakın "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz." Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın. Gelin hanıma da selamlarımı iletin, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

Şehidin annesi Gülsen Koç, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. İki çocuğum daha var. Vatan sağ olsun. Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her daim yanınızdayız" diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de hazır bulundu.