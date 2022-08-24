Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2023 yılı metaverse entegrasyonunda üst seviyelere çıktığımız bir yıl olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 4. Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay burada yaptığı konuşmasında, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile kamunun elindeki coğrafi verinin değere dönüşmesi ve konuşur hale gelmesi için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Oktay, Türkiye'nin her noktasındaki parsel ve binalara ait verileri tarım potansiyeli, doğal kaynaklar ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, okunması kolay haritalar ile kullanıma açtıklarını hatırlattı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında başlattıkları büyük veri entegrasyonunu tamamladıklarını ifade eden Oktay, "Kamuya ait; meteorolojik ve kuraklık verileri, afet durumuna ilişkin data, sanayi verileri, eğitim verileri gibi verilerimiz, vatandaşlar ve kurumlar için 'açık veri' haline getirilerek kullanıma açılmıştır. Veri güvenliği açısından; 79 bin metaveri ve 7 bin 800 coğrafi katmanıyla ulusal coğrafi verilerin güvenli şekilde saklanması için koruma altına alınmıştır" dedi.