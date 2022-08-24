Diyarbakır annelerinden ’evlat nöbeti’ne destek çağrısı

Baba Süleyman Aydın da evlatları için gösterdikleri kararlılıktan asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, 4'üncü yılda biz burada nöbette olacağız. Biz burada sadece kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz, Türkiye'nin çocukları için buradayız. Burada evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.