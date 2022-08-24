Gaziantep’te terör operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesinin yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.