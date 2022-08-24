Gaziantep’te YPG/PKK operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, terör örgütü YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini tespit ettikleri 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların bulundukları adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.