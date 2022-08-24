Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile diğer devlet ve hükümet başkanlarını selamlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Türkiye olarak Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunuyoruz Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur.Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunması sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır.Geçen sene platformun Kiev'deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum.Türkiye, Ukrayna hükümetinin ve Kırım Tatarlarının yanında olmayı sürdürecek.Savaş Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde adil bir barışla sona erdirilmeli.