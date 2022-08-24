Schengen vizesi vatandaşlar için çileye dönüştü

Ukrayna'da evlendikten sonra savaşla birlikte göçmen başvurusu yaptığını belirten Ahmet Taş eşi ve çocuğu ile birlikte vize başvurusu yaparken, "Ukrayna'da evlendik ve çocuğumuz oldu. Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra göçmenlik başvurusu yaptım. Sonra Ukrayna'ya gitmek için vize başvurusu yaptım. Başvurularda birçok evrak ile birlikte biraz bekletiyorlar. Vize başvurularında randevu almak biraz uğraştırıyor" dedi.

Fransa'ya turist amaçlı seyhat etmek için başvuruda bulunduklarını belirten bir aile ise "Turist olarak Fransa'ya gezmeye gideceğiz. Daha önce de vize almıştık fakat bu dönem başvurumuzda randevularda ve evraklarda zorluklar yaratılıyor. Vize almak her dönem zordu bu dönem daha da zorlaştırılıyor. Pandemi ve döviz fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığı kaydediliyor. Evrak şartları ve randevu sistemi düzenlenirse zorluk ortadan kalkar" dediler.