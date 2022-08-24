Seçim zamanında yapılacak

AK Parti dün seçim gündemiyle olağanüstü toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bazı bakan ve genel başkan yardımcılarıyla teşkilatların çalışmaları, reformlar ve düzenlemelerle ilgili görüşler alındı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamalarda bulundu:Seçimler zamanında yapılacak. Bir yıldan az kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Seçimlerin biraz daha öne alınması ile ilgili gündem olmadı. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar bağlamında toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonra da rutin olarak sürecek. Burada birimler çalışmalarını olgunlaştırdıkça, sunumlar hazır hale geldikçe bu yapılacak.Siyasi ilişkinin kesilmesine neden olan şartlar ortadan kalkmadan siyasi diyalog olması söz konusu değil.Bugün binlerce mensubu öldürülmüş muhaliflerin ortaya anlamlı tablo çıktığını düşünmesiyle olur uzlaşı.Türkiye burada meşruiyetin tarafındadır. Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten siyasi diyalog olacaktır. ANKARA