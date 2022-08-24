SON DAKİKA. Araç sahipleri dikkat! 81 ilde resmen başladı! EGEDES her an karşınıza çıkabilir...

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit ediliyor

Proje kapsamında ASELSAN A.Ş. tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi.

Bakanlık, "Söz konusu cihazlar, il müdürlüğü denetim araçlarına monte edilerek, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit ediyor." ifadelerine yer verdiği yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

"Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabilmekte, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanmakta ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulabilmektedir. Böylece görevli denetim personeli sayısı da ciddi oranda azaltılmış olmaktadır."