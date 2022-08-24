Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt hizmetlerinde kalitenin her geçen gün daha da artırıldığını, yüzde 90'ın üzerindeki ranza modelinin yüzde 10'lara kadar düşürüldüğünü ve daha modern bir ortam oluşturulduğunu belirtti. Öğrenciler ve gençler üzerinden siyaset yapmanın, polemik üretmenin doğru olmadığını belirten Kasapoğlu, 2002 yılında 198 bin olan yatak kapasitesinin bu yıl 800 binin üzerine çıkarıldığını belirtti. Kasapoğlu, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu da sözlerine ekledi.
BAKAN KASAPOĞLU: BU İMKANI SAĞLAYAN İKİNCİ BİR ÜLKE DAHA YOK!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:
Umudu büyütmek için buradayız. Her geçen gün büyüyen bir tablo. Bu imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Sosyal, sportif, barınmaları için buradayız. Türkiye Cumhuriyet tüm gençlerini kucaklayacak güçte ve kudrettedir.
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81 ilimizdeki yurtlarımız Türkiye'nin bugüne kadarki mücadelesinde 21 yılda attığı en önemli adımlardan biridir. Sosyal devlet olma yolunda, eser odaklı anlayışla bir uçtan diğer uca adeta birer inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Bu ölçekte Üniversite Yurt imkanı sağlayan ikinci bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK KAPASİTESİ"
Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.
"EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SİSTEM"
Veriler, arşivler, geçmişiyle, bugünüyle her şeyiyle ortada. Devrimden bahsediyoruz. Yurt çalışmasında da devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış kapasiteden hemen hemen yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'a düşmüş bir sistemden bahsediyorum. Ortak banyo, tuvaleti, ısınması, beslenmesi... Her alanda özgün bir alan yaşam alanı. İşte bu yurtlar bu yıl başlattığımız uygulama seyahatsever, gençler rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşıp, yurtlarda ücretsiz konaklıyorlar. Böyle bir sistem dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem.
"GENÇLERİ İSTİSMAR MALZEMESİ OLARAK KULLANMAYIN"
Gençleri istismar malzemesi olarak kullanılmasını istemeyiz. Gençlerimizi güçlü kılmak amacımız. Hayatlarında gençlere dair proje, fikir ortaya koymayanları, ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.
YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.
2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.
"BU BİR GURUR TABLOSU"
Burada bir gurur tablosundan bahsediyorum. Bu gururu istisnasız herkesin hissetmesi gerekiyor. Bu muhteşem hizmete gölge düşürülmemesini ifade ediyorum. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıştık. Her zaman daha iyisini yapma hedefiyle çalıştık. Tüm yöneticilerimiz hazırlıklarını en güzel şekilde gerçekleştirdiler.
"YURT ÜCRETLERİ EYLÜL'DE AÇIKLANACAK"
Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.
Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak.