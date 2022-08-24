SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunuyor. Aynı şekilde dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firma ile temsil ediliyoruz. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak da takip ettim. Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörünün gelmesine rağmen firmalarımızın ülkemizi başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Tabi firma sayımızın nisbi yüksekliğine rağmen uluslararası müteahhitlik gelirlerinden aldığımız payın henüz arzu ettiğimiz seviyede olmadığının da altını çizmek istiyorum. Ülkemizin bu büyk pastadan aldığı payı ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflemeliyiz.

Sizlerden daha büyük katma değerli projelerde yer almanızı bekliyoruz.

VERGİ KONUSU

Vergi konusuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız, bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclis'in açılmasını beklemeye gerek yok. Biz bu çalışmaları yürütürken, kimsenin kimliğiyle görüşüyle ilgilenmiyoruz. Bizim baktığımız tek husus yaptığınız katkılardır. Ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden dizayn edildiği dönemde hiçbir fırsatı kaçırmamak, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur.