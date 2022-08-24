Tanju Özcan CHP’yi hedef aldı: CHP’den ihracım HDP’yi sevindirecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP yönetimin tarafından ihraç istemiyle sevk edildiği disiplin kuruluyla ilgili "Niye disipline verildiğimi anlayabilmiş değilim. Resmi gerekçe belediye meclisinde bir meclis üyesiyle girdiğim tartışma. Duruşmam, sözlü savunmam 25 Temmuz'da alındı, bugüne ertelendi. Bugün haber aldım 26 Eylül'e ertelendi. Sığınmacılarla ilgili söylediklerim, HDP ile ilgili söylediklerim, bazı uygulamalarım olabilir. Cinsiyetçi söylemde bulunduğum gerekçesiyle disipline verildim. Savunmamda o diyaloglarla ilgili savunmamı verdim." dedi.

"İHRACIM HDP'LİLERİ SEVİNDİRECEK"

Özcan, "Benim ihraç edilmem CHP'yi sevindirmeyeceği kesin. 'Bu ırkçı ve faşistle hesaplaşmadan CHP bizimle helalleşemez' diyen HDP'lileri sevindirecek." İfadelerini kullandı.