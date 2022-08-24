Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Giriş Tarihi: 24.8.2022 18:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Mustafa Şentop, milli gün dolayısıyla Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Ukrayna ile ilişkilerimiz güçlenerek devam etmektedir. Bu süreçte parlamentolar arasındaki kuvvetli iş birliğinin ilişkilerimize ivme kazandırması son derece değerlidir. Türkiye, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu vesile ile zatıalinize ve şahsınızda Ukrayna Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA