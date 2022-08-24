Türk F-16’larına Yunan tacizi

Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere, bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi. Bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı. Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Ayrıca konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak tepki gösterildiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği artırma peşinde olduğuna dikkati çekti.