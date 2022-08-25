Afganistan’a 6’ncı iyilik seferi

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, 10 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edilen 6'ncı grup "İyilik Trenleri" bugün Ankara Garı'ndan uğurlandı. Uğurlama törenine, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, 10 sivil toplum kuruluşunun yöneticileri ve demiryolcular katıldı.Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar, Türk Kızılay, birçok sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla bugüne kadar 5 grup halinde 13 tren, 298 vagon, 228 konteyner ve toplam 5 bin 534 ton yardım malzemesinin Afganistan'a ulaştırıldığını söyleyerek "Bugün 6'ncı grup 3 treni 69 vagon ve 1500 ton yüküyle Afganistan'daki kardeşlerimize uğurluyoruz. Türkiye'den yola çıkarak İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan'ın Turgundi kentine ulaşacak 'İyilik Trenleri'miz, diğerleri gibi 4 bin 168 kilometre yol katederek yaklaşık 11-14 günde ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Başkan Erdoğan'ın liderliği, TCDD Taşımacılık koordinasyonunda ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yola çıkan İyilik Trenleri'miz umuyoruz ki dost ve kardeş ülke Afganistan'ın yaralarına biraz olsun merhem olacak. 6 seferde toplam 17 trenle 7 bin 135 ton yardım götürmüş olacağız" dedi.