AK Parti 2023 yol haritasını belirliyor





2023 YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR



AK Parti, önceki gün toplanan zirve ile birlikte 2023 seçimlerinin yol haritasını belirmeye başladı. 2023 seçimlerine en güzel şekilde nasıl hazırlanılacağı konusunda AK Parti kurmayları beyin fırtınası yaptı. 2023 seçimlerinde yine milletin gönlüne girilmesi için katılımcıların önerileri not edildi. Seçim sürecinin nasıl işletileceği toplantıda detaylı olarak ele alındı.