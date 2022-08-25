AK Parti 2023 yol haritasını belirliyor

Toplantının ana gündemini seçim beyannamesi oluştururken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmalarında bulunan ekip, bu sistemde seçime gidiliyor olmasını anayasal boyutuyla değerlendirdi.
Ayrıca toplantıda 10 ay sonraki seçime nasıl hazırlanılacağı konuşuldu. 2023 seçimleri sürecinde milletin gönlüne dokunulması konusunda katılımcıların tek tek fikirleri alındı. Ekonomi ile ilgili yeni adımlar atılması ve bununla ilgili vatandaşa yeni söylemlerle gidilmesi gerektiği ifade edildi.
Milletvekilleri isimlerinin belirlenmesi konusunda kapsamlı çalışma yapılmasının önerildiği toplantıda partiden kopanların, küskünlerin geri kazanılması ve milletle iç içe olunması, mahalle mahalle, kapı kapı gezilmesi, dokunulmadık gönül bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Seçim zirvesinin ilk toplantısında önemli gelişmeler yaşandı.
BAKAN MUŞ DA KATILDI
Toplantı şekil itibariyle ilk oldu ve toplantının devamının geleceği öğrenildi. Toplantının bir erken seçim sinyali vermemesi gerektiği ve seçimlerin zamanında yapılacağı vurgulandı.
Toplantıya Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum, genel başkan yardımcılarının tamamı, Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, bazı milletvekilleri ve geçmiş dönemlerde seçim beyannamesi çalışmalarına destek verdiği için Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
2023 YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR
AK Parti, önceki gün toplanan zirve ile birlikte 2023 seçimlerinin yol haritasını belirmeye başladı. 2023 seçimlerine en güzel şekilde nasıl hazırlanılacağı konusunda AK Parti kurmayları beyin fırtınası yaptı. 2023 seçimlerinde yine milletin gönlüne girilmesi için katılımcıların önerileri not edildi. Seçim sürecinin nasıl işletileceği toplantıda detaylı olarak ele alındı.
VEKİL İSMİLERİ BELİRLENSİN
Milletvekilleri isimlerinin belirlenmesi konusunda titiz bir çalışma yapılması önerildi. Herhangi bir sebeple partiden kopanların, küskünlerin partiye geri kazandırılması için yapılması gerekli girişimler ele alındı.
Milletle buluşma çalışmaları kapsamında mahalle mahalle, kapı kapı gezilmesi, girilmedik gönül bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda yaz döneminde atılan adımlar anlatıldı yeni olarak yapılacaklar konuşuldu.
Vekillerden bakanlara, teşkilatlara kadar tüm Ak kadroların sahada olacağı belirtildi. Öte yandan AK Parti kararsız seçmeni ikna etmeye büyük önem veriyor. Bu noktada özellikle gençlik kollarının çalışmalarına ağırlık vermesi istendi.