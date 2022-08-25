AK Parti yaptı İBB üstüne çöktü

AK Parti döneminde yapılan ya da büyük oranda inşaatı tamamlanan projelerin üzerine "Biz yaptık" diyerek çöken CHP'li İBB, bu defa da 2016'da AK Parti döneminde inşaatına başlanan ve 2019'da yüzde 68'i tamamlanan Gaziosmanpaşa Stadı'nı sahiplendi. CHP, 18 Mart 2016'da yapılan meclis oylamasında kendi belediye meclis üyelerinin ret oyu verdiği ve ilgili komisyon raporunda 'Karara katılmıyorum' dedikleri bir proje için kampanya başlatmıştı. CHP tarafından protesto edilerek yapımının engellenmesi için Yargıtay'a bile taşınan projeyi İBB, şimdi kendi hanesine yazmaktan çekinmedi.O dönem hazırlanan 'Tarife Komisyonu- Sosyal Hizmetler Komisyonu Müşterek Raporu'nda sürecin detaylarına ayrıntılı bir şekilde yer verildiği görülüyor. Komisyon raporunda en dikkat çekici kısım ise CHP'li üyelerin, stadın yapımına 'Karara katılmıyorum' diyerek karşı çıkması olarak göze çarpıyor. Komisyon üyesi Yunus Can, Önder Polatoğlu, Zafer Polat, Şafak Kır, Dila Damla Öner, M.Sedat Özkan, Cemal Şerifoğlu, Nezih Küçükerden stadın yapımı için 'Hayır' oyu verdi.İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, 18 Mart 2016'da yapılan meclis oylamasında CHP'nin ret oyu verdiği ve ilgili komisyon raporunda kendilerinin 'Karara katılmıyorum' dediği bir projenin şimdi sahiplenildiğini belirterek, "CHP'li milletvekillerinin protesto ettiği, yargıya taşıdığı bu değerli projenin 2018 yılı faaliyet raporunda yüzde 47'sinin tamamlandığını görüyoruz.CHP'nin görevi devraldığı 2019'daki faaliyet raporunda ise yüzde 68'inin tamamlandığını görüyoruz. Daha önce KİPTAŞ evleri, Halk Ekmek Fabrikası, öğrencilere burs verilmesi gibi, bu proje de CHP'nin türlü engellemeleri ve protestoları ve yargıya taşınma süreçlerine tanık olmuştur. Mevcut İBB yönetiminin siyasi kodları hizmet değil, algı ve reklam üzerine kurulmuştur. İstanbul halkının takdirine" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nun, 150 günde 150 proje kapsamında açılacağını duyurmuştu. Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var. #150Günde150Proje" ifadelerini kullanmıştı.