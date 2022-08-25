AK Parti’li Hamza Dağ’dan Gülşen’in skandal sözleri sonrası muhalefete çağrı: Bu tehdit dilinin neresindesiniz?

'BU ESPRİ DEĞİLDİR'

İmam hatipler dün vardı, bugün var yarın da olacaklar. Ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Bu anlamda bu ülkeye sadece hizmet etmeyi düşünen insanlardır. Burada yapılan o küçük düşürme içeren, toplumun bir kesimini ötekileştirme noktasında ifade ortaya konulan bu açıklamayı biz zaten kınamak için işlemlerimizi başlattık. Yargı işlemlerini başlattı. Bunu espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir.