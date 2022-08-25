Haberler Gündem Haberleri Ankara'da DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.8.2022 09:25 Son Güncelleme: 25.8.2022 09:52

Ankara'da DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı

İHA
Ankara’da DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 15 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 13'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyette oldukları öğrenilirken, firari 2 şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA