Ankara’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla sürdürülen istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, 15 yabancı uyruklu şahsın çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.YTS (yabancı terörist savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şahıslara yönelik olarak Ankara'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 13 kişi yakalanırken, firarilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.