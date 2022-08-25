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Giriş Tarihi: 25.8.2022 12:16

Bahçeli'den Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için taziye mesajı

Bahçeli’den Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Genel Türk Tarihi alanında müstesna eserlere imza atan, akademik çalışmalarını vatan ve millet sevgisiyle perçinleyen Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hocamızın vefatından ziyadesiyle üzüntü duydum. Merhum Hocamız, tarihimize şuurla ışık tutmuş, pek çok gencimizi yetiştirmiştir."

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Bahçeli'den Prof. Dr. Abdülkadir Donuk için taziye mesajı
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