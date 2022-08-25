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Giriş Tarihi: 25.8.2022 22:32

Bakan Nebati'den, şarkıcı Gülşen'in skandal sözlerine tepki

AA
Bakan Nebati’den, şarkıcı Gülşen’in skandal sözlerine tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, imam hatip liselerinin, milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu belirterek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmam hatip liselerinin milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu vurgulayan Nebati, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum, asla kabul edilemez buluyorum. Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki 'Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler.'" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Nebati'den, şarkıcı Gülşen'in skandal sözlerine tepki
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