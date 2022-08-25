Başkan Erdoğan, Malatyalı şehidin annesi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un (36) annesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehidin, Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Fırat Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başkan Erdoğan'ı aradığı telefonu anne Gülsen Koç'a verdi. Erdoğan, şehit annesine, "Başımız sağolsun, Rabbim rahmet eylesin. Şehitlerimiz Peygamber Efendimize komşu. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı artırsın. Gelin hanıma da selamlarımı iletin, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum" dedi. Şehidin annesi Gülsen Koç da Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. İki çocuğum daha var. Vatan sağ olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her daim yanınızdayız" diye konuştu. Ziyarette AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de hazır bulundu.