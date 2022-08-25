Emine Erdoğan Ayaş’ta çiftçi kadınlarla buluştu: Ata tohumunu yaygınlaştıracağız

SALÇA KAZANININ BAŞINA GEÇTİ

Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti. Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Ardından pişen menemenleri kavanoza koyan Erdoğan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır?" tartışmasına değinerek, "bazen soğanlı bazen de soğansız" yaptığını dile getirdi. Ayaş domatesinin özelliği ve menemenin yapılışına ilişkin bilgi alan Erdoğan, burada hazırlanan menemenin tadına baktı. Kendisini takip eden gazetecilere domates ve menemenden ikram eden Erdoğan, yemeklerde domates, kuru domates ya da güneşte kurutularak yapılan salçayı kullandığını anlattı. Her hafta sonu evde menemen pişirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da menemeni sevdiğini söyledi.