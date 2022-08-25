Evlat nöbetindeki ailelerin gece nöbetine destek

"AİLELER EVLATLARINA KAVUŞACAK, TÜRKİYE'YE HUZUR GELECEK"

Beyoğlu,"Evlatlarına kavuşmak için kararlı bir şekilde mücadele eden anne ve babaları bir kez daha tebrik ediyorum. Onlar bunu korkusuzca yapıyor. Bize düşen ise bu haklı mücadeleye destek olmaktır. Bir çocuğun yeri anne ve babasının yanıdır, evidir. Kalem tutması gereken eller silah tutmamalı. Bu mücadele başarıya ulaşacaktır. Ailelerimiz evlatlarına kavuşacak, Türkiye'ye huzur gelecektir." diye konuştu.