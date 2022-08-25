Evlat nöbetindeki ailelerin gece nöbetine destek

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemini sürdüren aileler, şimdiye kadar gündüz yaptıkları nöbeti geceye de taşıyarak 24 saat boyunca burada nöbet tutacak. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte aileleri ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilk günden beri tam destek verdiklerini ve bu desteği devam ettireceklerini söyledi.
"Evlatların yeri dağ değil, anne ve babalarının yanıdır" diyen Başkan Beyoğlu, verilen korkusuzca mücadelenin hem çocukları bu esaretten kurtarıp özgürleştireceğini hem de Türkiye'ye huzur getireceğini söyledi.
"AİLELER EVLATLARINA KAVUŞACAK, TÜRKİYE'YE HUZUR GELECEK"
Beyoğlu,"Evlatlarına kavuşmak için kararlı bir şekilde mücadele eden anne ve babaları bir kez daha tebrik ediyorum. Onlar bunu korkusuzca yapıyor. Bize düşen ise bu haklı mücadeleye destek olmaktır. Bir çocuğun yeri anne ve babasının yanıdır, evidir. Kalem tutması gereken eller silah tutmamalı. Bu mücadele başarıya ulaşacaktır. Ailelerimiz evlatlarına kavuşacak, Türkiye'ye huzur gelecektir." diye konuştu.