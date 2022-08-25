‘Fişinizi çekeriz’ dedikleri hastaya Türkiye sahip çıktı

Almanya'dayaşayan ve akciğer rahatsızlığı tedavisi gören, ailenin iddiasına göre "Entübe olursa fişini çekeriz" denilen Saim Aydeğer için Türkiye devreye girdi. Konuyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakından ilgilendi.Aydeğer'in kayınbiraderi Sayit Yusuf, hastanın önceki gece ambulans uçakla getirildiği İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alndığını söyledi. Aydemir'in ailesi Almanya'daki hastanede tedavinin aksatıldığını, kendilerine pahalı ilaçlar önerildiği, kabul etmeyince de "Hastanızı alın götürün.Entübe olursa fişini çekeriz" denildiğini söyledi. Aile fertleri "Almanya'da yaşayan Türklere yapılan dolaylı ayrımcılığı gündeme getirmek istiyoruz. Doktorlar ilgisizdi. Tanıyı koymada geç kaldılar. Başka yerlere yönlendirdiler. Randevu sistemi düzgün işlemedi, doktorlarla görüşemedik. Yatağa düşene kadar hastamızı hastaneye almadılar" ifadesini kullandı."Doktorun işi hastayı yaşatmakken aileye karşı hasta ölebilir, alın gidin, yapacak bir şey yok" şeklinde bir tavır sergilendiğini söyleyen Aydemir ailesi "Odayı boşaltın, bir an önce dediler. Hukuken sorumluluğa girmemek için yazılı belge de vermediler. Her noktada büyük zorluklar yaşadık" şeklinde konuştu.