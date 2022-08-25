Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Bizi izlemeye devam edin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonlarına sert tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." paylaşımına yanıt veren Bakan Nebati, şunları söyledi:
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığımızla birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.
Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve Öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."
KILIÇDAROĞLU'NUN "BORÇLARINIZI ÖDEMEYİN" AÇIKLAMASINA SERT YANIT
Bakan Nebati, dünkü paylaşımında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız.
Öte yandan bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.
Altı boş vaatlerinizle yaptığınız "araba almayın" çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de "borçlarınızı ödemeyin" diyorsunuz.
Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz.
Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?
Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.
Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz."