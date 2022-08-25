Kendi müdürleri bile Mansur Yavaş’ı takmadı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?





İşin ilginç olan tarafı Mansur Yavaş bu durumu biliyor ve 17 Mayıs 2021 tarihinde bir genelge çıkarıyorsunuz ve bu genelgenin 2. paragrafında aynen şu ifadeleri kullanmaktadır: 'Ancak harcama birimleri ile iştiraklerin öncelikler temel usulleri uygulamak yerine pazarlık usulü ile doğrudan temin yöntemine tevessül ettikleri anlaşılmaktadır.' Kendi başkanlıklarınıza genelge yayımladığınız halde, üstelikte Özel Kalem Müdürlüğünüzle birlikte toplam 19 daire başkanlığınızın doğrudan temin sınırını aştığı görülmüştür. Yani genelgenize Özel Kalem Müdürlüğü dahil 19 daire başkanlığı itibar edip uymamıştır.