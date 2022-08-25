Kendi müdürleri bile Mansur Yavaş’ı takmadı! Hani ihaleler şeffaf olacaktı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendi yayımladığı genelgeye uymadığı ortaya çıktı. Yavaş'ın yayımladığı genelgede; iştiraklerin bütçesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken öncelikle temel ihale usullerini uygulamalarını, pazarlık usulü ile birlikte doğrudan temin yöntemine ise istisnai olarak başvurmalarını istedi. Yavaş'ın genelgesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 71'inin açık ihale olmadan doğrudan temin usulü harcama yapıldığı tespit edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 yılı raporuna göre Büyükşehir'in toplam harcamaların (7.680.062.726,75 TL) yüzde 27'si doğrudan temin usulüyle harcandı. Raporda; Özel Kalem Müdürlüğü'nün mal ve hizmet alımının tamamını 22/D doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmiş olduğu, toplam mal ve hizmet alımının net bütçe ödeneği içerisindeki gerçekleşen harcama tutarının yüzde 79,56 olduğu bildirildi.
YAVAŞ DA BU DURUMU BİLİYOR
Denetim Komisyonu Başkanı olan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir SABAH'a konuştu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda toplam bütçenin yüzde 71'i olarak doğrudan temin usulü harcama yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü dahil mal ve hizmet alımının tamamı kapalı kapılar ardında yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Denetim Komisyonuna verilen, harcama belgelerin de 2.080.157.500 TL'si doğrudan temin şeklinde, başka bir ifade ile toplam harcama olan 7.680.062.726,75 TL'nin, %27'sinin doğrudan temin usulü (açık ihale) ile harcanmış olduğu. Doğrudan temin usulüne göre yapılabilecek harcamalarda yasal mevzuat olan %10'luk sınır %17 oranında aşılmıştır.
İşin ilginç olan tarafı Mansur Yavaş bu durumu biliyor ve 17 Mayıs 2021 tarihinde bir genelge çıkarıyorsunuz ve bu genelgenin 2. paragrafında aynen şu ifadeleri kullanmaktadır: 'Ancak harcama birimleri ile iştiraklerin öncelikler temel usulleri uygulamak yerine pazarlık usulü ile doğrudan temin yöntemine tevessül ettikleri anlaşılmaktadır.' Kendi başkanlıklarınıza genelge yayımladığınız halde, üstelikte Özel Kalem Müdürlüğünüzle birlikte toplam 19 daire başkanlığınızın doğrudan temin sınırını aştığı görülmüştür. Yani genelgenize Özel Kalem Müdürlüğü dahil 19 daire başkanlığı itibar edip uymamıştır.
İŞTE YAVAŞ'IN UNUTTUĞU SÖZLER
Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, "Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?" ifadelerini kullanmıştı. Yavaş, 9 Kasım 2021'de Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında şunları söylemişti: "Şeffafım, hesabını veriyorum, millete soruyorum.
Vatandaşı dinliyoruz, 'Ben yaptım oldu' diye bir kavramımız yok. Bunları vatandaş görüyor ve takdir ediyor. Yemedi yedirmedi, çalmadı çaldırmadı, desin bana yeter. Çaldı demesin, çaldırdı demesin. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu?