Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.8.2022 11:07 Son Güncelleme: 25.8.2022 11:13

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA