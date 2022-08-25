Van’da evlat nöbeti tutan anne: Kandil’in yolunu artık kapattık

HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için bir kez daha yüksek sesli müzik açıldı. Aileler ise bu duruma tepki gösterdi.



"BİZİM SESİMİZİ BASTIRAMAZLAR"



Eyleme katılan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 11 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Benim Şeyma'mı versinler. Buraya geliyoruz, müzik açıyorlar. Bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Ama bizim sesimizi bastıramazlar. Kandil'in yolunu artık kapattık. Çocukları dağda olan bütün anne ve babalara da sesleniyorum; lütfen korkmayın, siz kimden korkuyorsunuz?