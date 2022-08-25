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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Yaşam merkezlerinde arıcılığı öğrendıler

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Yaşam merkezlerinde arıcılığı öğrendıler
ATIL duran okulları tekrar eğitimle buluşturmak için başlatılan Köy Yaşam Merkezleri'nde üretime de katkı sağlanacak. Proje kapsamında Ankara'da Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nde başlayan programda kursiyerler sertifikalarını aldı. Kursiyerler, arıcılık eğitiminin ardından öğrendiklerini uygulamaya geçireceğini, üretime katkıda bulunacaklarını aktardı. Kursiyelerlerden Sultan Ödün (45), bakanlığa teşekkür ederek, "Kursta arılara nasıl bakıldığını ve değer vermemiz gerektiğini öğrendik. Kendi balımızı doğal olarak üretip arıları çoğaltmaya çalışacağız" dedi.
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Yaşam merkezlerinde arıcılığı öğrendıler
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