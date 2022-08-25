Yurt kapasitesi 21 yılda 198 binden 800 bine ulaştı

Ünıversıte adaylarının merakla beklediği haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıkladı. Bakanlığın üniversiteye başlayacak gençlerin tüm imkânlarıyla yanında olduğunu belirten Kasapoğlu, ilk defa çocuklarından ayrılacak anne babaların gözlerinin arkada kalmamasını istediklerini vurguladı. Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvurularının pazar gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti. Kasapoğlu, "Yapılan başvurular bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik gerçekleştirilecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" dedi.Yurt kapasitesinde cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaşıldığını belirten Kasapoğlu, bugün itibarıyla yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını aktardı. Kasapoğlu, "Burada bir devrimden bahsediyoruz. 2002 yılındaki 198 bin kapasitesi baştan sona yenilendi. İnşaatı devam eden bitmiş yurtlarımız bu sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor" diye konuştu.