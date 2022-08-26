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Giriş Tarihi: 26.8.2022 19:35 Son Güncelleme: 26.8.2022 19:40

Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı

DHA
Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı
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