Başkan Erdoğan’dan Büyük Taarruz mesajı

Başkan Erdoğan, paylaşımında "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.