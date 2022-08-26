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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Hava kirliliğine karşı 81 ilde seferberlik

Hava kirliliğine karşı 81 ilde seferberlik

EGEDES sistemi ile egzoz ölçümü yaptırmayan araçlar birkaç saniye içinde belirleniyor. Sistem 81 ilde denetimlere başlayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi'nin tüm aşamalarının tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildiğini duyurdu. İlk denetimler de yapılmaya başlandı. Kamera destekli sistem, yaptığı ölçümlerle birkaç saniye içinde ölçüm yaptırmayan araçları belirlemesiyle dikkat çekiyor. Bakan Kurum, EGEDES Projesi ile denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığını belirtti. ANKARA
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Hava kirliliğine karşı 81 ilde seferberlik
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