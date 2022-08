İmam hatiplilere yönelik hadsiz sözlere toplumun her kesiminden tepki yağdı

Şarkıcı Gülşen'in nisandaki bir konserinde imam hatipliler hakkında 'sapıklık oradan geliyor' şeklinde çirkin sözler sarf ettiğinin ortaya çıkması toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. Gülşen, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen, ifade verdiği savcı tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gülşen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Gülşen'e gelen tepkiler:Nefret üretmek, nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır.İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır.Bu sapık zihniyetle hesaplaşmak için her türlü hukuki girişimde bulunacağız.Bu sözler iftiradır, bühtandır, apaçık ayrımcılık ve nefret suçudur.Kişi kendinden bilir işi!Kin ve nefret dolu zavallı bir zihniyet. Kınıyorum.Tam bir rezalet. Haddini aşan bu şarkıcıyı kınıyorum. İmam hatiplilerin suç duyurusunda bulunma ve dava açma hakkı var.Resmen provokatörlük.Rezilliği iyice abarttı.: Bu ülkede bunun gibi sapkınlara geçit vermeyeceğiz.Fen bölümü mezunuyum! Ama bir okulu ve imam hatipli öğrencileri aşağılamak kimsenin hakkı değildir! Cüret edemez!O kadar iğrenç ve o kadar çamursun ki pisliğini her yere bulaştırıyorsun. Sapık arıyorsan aynaya bak aynaya! Tüm imam hatipli kardeşlerimi şu sanatçı müsveddesi Gülşen'e dava açmaya davet ediyorum.SABAHKonserlerinde giydiği kıyafetler nedeniyle uzun süredir gündemde olan şarkıcı Gülşen, 12 Ağustos'ta Yenikapı'da İstanbul Festivali'nde sahnede kendisine uzatılan LGBT bayrağını açmış, hayranlarının da aynı bayraktan açması üzerine sahneyi görememekten şikâyet eden izleyicilere "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" diyerek zorbalık yapmıştı.Emniyettekiişlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği saatlerde, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gülşen, "Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım" ifadelerini kullandı.Gülşen'iniftiraları en çok da imam hatiplileri rencide etti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Türkiye'nin farklı illerindeki üyeleri art arda 'Suç duyurusunda bulunuyoruz' açıklamaları yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara ve okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez" ifadeleri yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan imam hatip okullarına hakaret edilmesi kabul edilemez" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Milletimizin gözbebeği, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz imam hatip liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" dedi. Zonguldak, Sivas, Bursa,Trabzon, Şanlıurfa ve daha birçok ilde imam hatip dernekleri adliyelerin önde basın açıklaması sonrası suç duyurusu yaptı.SABAHYKS başarılarında önemli mesafeler kaydeden Anadolu imam hatip liseleri, YKS 2022'de başarısını daha da ileriye taşıdı. İmam hatip liseleri ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436 derece yaptı. Dil puanı Türkiye birincisi ise Arapça dalında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Esad Özgüner oldu. Okullar ilk 1000'de 436 dereceyle temsil edilirken, öğrenciler ilk 5 binde 1899 derece, ilk 10 binde 3 bin 567 derece yaptı. İlk 50 binde 17 bin 672, ilk 100 binde ise 37 bin 887 derece çıktı. İmam hatip okulları son yıllarda fen ve matematik alanında da başarılı öğrenciler yetiştiriyor, teknoloji alanında birçok projeye imza atıyor.Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet sanan şarkıcının topluma fitne tohumu ekmek dışında hiçbir katkısı yok. Parasını verir LGBT bayrağı açtırırlar, parasını verir imam hatiplere saldırtırlar. Soytarılığı sanatçı sananlar haddini bilmeli!Bu pisliği kahkaha ve alkışlarıyla destekleyenler de bu alçaklığa ortak olmuştur. ANKARAGÜLŞEN'Etoplumun her kesiminden tepki gösterilirken CHP ise hakarete sahip çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Hakaret edene dava açarsın, yargı kararını verir, Adaletiniz batsın!" paylaşımını yaptı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Gülşen'e destek tweet'i atarken, Canan Kaftancıoğlu 'Espriye gülmezsiniz. Fikre karşı, karşı fikir sunarsınız' diyerek Gülşen'in sözlerine 'espri' diyecek kadar öteye gitti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Maksadını aşmış bir espri. İnsanların kalbini kırdı" dedi.SABAH